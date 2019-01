The Last of Us Part 2 'uscirà molto presto', promette il Compositore

Nel corso di un'esibizione tenuta in Kuwait, il compositore della colonna sonora di The Last of Us, Gustavo Santaolalla, si è lasciato scappare un'importante informazione sul periodo di lancio del secondo, attesissimo capitolo della saga action di Naughty Dog.

Stando a quanto affermato dallo stesso musicista argentino, infatti, The Last of Us Part 2 "uscirà molto presto": nel link in calce alla notizia trovate un breve video registrato e pubblicato su Reddit da uno spettatore del concerto a testimonianza delle dichiarazioni.

Le parole pronunciate da Santaolalla danno ulteriore peso alle voci di corridoio raccolte tra la fine dello scorso anno e l'inizio del 2019 da diversi giornalisti di settore: l'ultimo rumor apparso in rete, e quindi il più "importante" (specie in ragione dell'attendibilità della fonte), è legato alle parole pronunciate da Alanah Pearce. L'ex presentatrice di IGN USA, infatti, ha riferito di essere entrata in contatto con degli addetti ai lavori e di aver saputo da questi ultimi che l'uscita del nuovo kolossal di Sony dovrebbe avvenire nel corso di quest'anno.

A questo punto, perciò, non ci resta che incrociare le dita nella speranza che le dichiarazioni di Santaolalla trovino conferma nell'annuncio, da parte di Naughty Dog, della data di lancio ufficiale di The Last of Us Part II in esclusiva su PlayStation 4.