The Last of Us Part 2 è stato il più venduto di giugno su PlayStation Store

Siamo già a conoscenza dell'incredibile successo di vendite di The Last of Us Part 2, ma adesso abbiamo ricevuto la conferma che la più recente opera di Naughty Dog ha sbancato anche in formato digitale.

Sony ha pubblicato le classifiche di giugno del PlayStation Store, grazie alle quali apprendiamo che The Last of Us Part 2 ha conquistato la prima posizione sia in Europa che in Nord America. Nulla hanno potuto altri blockbuster come FIFA 20, Call of Duty Modern Warfare e Grand Theft Auto 5, che hanno dovuto accontentarsi delle posizioni successive. Non passa inosservata, inoltre, la quinta piazza ottenuta da The Last of Us Remastered in Europa (sesta in Nord America), che ha sicuramente beneficiato della spinta del secondo capitolo. A seguire trovate la top 10 europea.

Top 10 PS4 giugno 2020 (Europa)

The Last of Us Part II EA SPORTS FIFA 20 Call of Duty: Modern Warfare Grand Theft Auto V The Last of Us Remastered Minecraft Days Gone 8 MiMarvel’s Spider-Man Horizon Zero Dawn Complete Edition Minecraft Dungeons

I dati di vendita precisi dei giochi non sono stati rivelati, ma sappiamo per certo che The Last of Us Part 2 ha venduto in formato fisico e digitale complessivamente oltre 4 milioni di copie in soli tre giorni (dal 19 al 21 giugno). Da allora, il totale è sicuramente aumentato.