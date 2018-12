The Last of Us Part 2: un video con le reaction dei fan per celebrare il reveal del gioco

Sony ha pubblicato un nuovo filmato dedicato a The Last of Us Part II, uno dei titoli più attesi dai possessori di PlayStation 4, ma che purtroppo non ha ricevuto ancora una data di lancio ufficiale, per quanto in molti sospettino un lancio entro il 2019.

Il video, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, è atto a celebrare il secondo anniversario del reveal del gioco, avvenuto alla PlayStation Experience 2016. Pur considerando la storia dell'originale The Last of Us autoconclusiva, in tanti non hanno smesso di sperare nella realizzazione di un sequel dell'acclamato titolo di Naughty Dog. Alla fine, i desideri dei numerosissimi fan sono stati esauditi, e questo nuovo video, contenente oltre trenta reaction al reveal del gioco, non fanno altro che sottolineare con quanto fervore The Last of Us Part II sia atteso dai giocatori.

Dopo il reveal trailer, Naughty Dog è tornata a mostrare il suo titolo con un secondo cinematic trailer durante la Paris Games Week 2017, e poi con una strabiliante gameplay demo che ha lasciato tutti a bocca aperta nel corso della conferenza Sony all'E3 2018. Chissà che i Game Awards 2018 non si riveli il palcoscenico adatto per annunciare finalmente la data di lancio della nuova avventura dell'impavida Ellie.