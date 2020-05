The Last of Us Part 2: il video Inside the Gameplay arriva il 20 maggio

C'è ancora molto a scoprire su The Last of Us Part 2 in vista dell'uscita fissata per il prossimo mese. Per questo motivo, la scorsa settimana i ragazzi di Naughty Dog hanno inaugurato il format Inside, che prevede una serie di video di approfondimento sui differenti aspetti della nuova avventura di Joel e Ellie.

Dopo il video diario dedicato alla storia di The Last of Us Part 2, domani 20 maggio verrà il turno di Inside the Gameplay che, come il titolo lascia chiaramente intendere, ci offrirà uno sguardo approfondito sulle meccaniche di gameplay che contraddistingueranno la nuova esclusiva di casa Sony. L'orario di pubblicazione sui canali ufficiali di PlayStation non è stato svelato, ma molto probabilmente arriverà alle ore 16:00, lo stesso della scorsa settimana.

Inside the Gameplay non sarà l'ultimo appuntamento della serie, dal momento che per il 27 maggio è previsto Inside the Details, mentre per il 3 giugno Inside the World. Dopodiché, non dovremo far altro che attendere l'uscita di The Last of Us Parte 2 fissata per il 19 giugno. A proposito, ne approfittiamo per ricordarvi che lo stesso giorno verrà lanciata la PS4 Pro Limited Edition di The Last of Us Part 2, assieme ad hard disk, cuffie e Dualshock ufficiali a tema!