The Last of Us Part 3 si farà? Neil Druckmann risponde e ricorda la fine di Uncharted

Sino ad oggi, Neil Druckmann è stato piuttosto categorico nello smentire l'avvio dei lavori su The Last of Us: Parte III, che al momento resta solamente un'ipotesi all'interno degli studi di Naughty Dog.

Ciò non significa però che l'universo di Ellie e Joel non sia destinato a espandersi nel prossimo futuro. Al contrario, quest'anno la software house racconterà una una nuova storia in The Last of Us Multiplayer. Ma vedremo mai, successivamente, un vero e proprio sequel di The Last of Us e The Last of Us: Part II?

"Sono consapevole del fatto che molte persone si stanno chiedendo se faremo o meno The Last of Us: Parte 3. - ha confessato Neil Druckmann in una recente intervista - Tutto ciò che posso dire è che in Naughty Dog siamo davvero molto fortunati ad avere Sony come publisher". Il colosso giapponese, spiega infatti il game director, non ha intenzione di fare pressione sul team affinché prosegua la storia di Ellie, nonostante il grande successo commerciale riscosso dall'IP.



"Per noi, - ha ricordato Druckmann - Uncharted è stato un successo straordinario e Uncharted 4 uno dei nostri giochi più venduti. Eppure abbiamo potuto mettere la parola fine a quella storia e dire 'abbiamo finito, andiamo avanti'. Allo stesso modo, con The Last of Us, decidere se continuare o meno sarà esclusivamente una nostra scelta. Il processo sarà lo stesso adottato con Parte II: se avremo una storia valida, in grado di proporre un messaggio universale e di parlare di amore - esattamente come nei primi due capitoli - allora racconteremo quella storia. Altrimenti, con Parte II abbiamo costruito un finale convincente, e quello sarà la fine di tutto".