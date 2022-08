The Last of Us Part I Firefly Edition: nuove scorte in settimana, forse pure in Europa

L'elevata richiesta, l'entusiasmo dei fan e probabilmente anche l'intervento di Neil Druckmann hanno convinto Sony Interactive Entertainment a produrre nuove unità della Firefly Edition di The Last of Us Part I, le cui scorte iniziali sono state polverizzate in meno di 24 ore all'apertura dei preordini avvenuto lo scorso mese di giugno.

Nella serata di ieri, Naughty Dog ha annunciato che "un nuovo set limitato di Firefly Edition verrà messo in vendita a partire dalle 06:00 (ora italiana) del 2 settembre negli Stati Uniti d'America". Le nuove unità, come le precedenti, verranno vendute esclusivamente sul PlayStation Direct statunitense, tuttavia Naughty Dog sta lavorando con i partner europei per far arrivare una parte delle scorte anche nel Vecchio Continente, e spera di poter fornite degli aggiornamenti al più presto.

La Firefly Edition è l'edizione più prestigiosa di The Last of Us Part I e include tutti i contenuti digitali aggiuntivi della Digital Deluxe Edition (bonus, skin e altro), una SteelBook esclusiva e i quattro numeri del fumetto The Last of Us: American Dream con nuove cover art.

Nella giornata di ieri Naughty Dog e Sony hanno anche dato il via al preload di The Last of Us Part I su PlayStation 5 in vista del lancio fissato per il 2 settembre. Il remake, ricordiamo, arriverà anche su Pc in un secondo momento.