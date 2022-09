The Last of Us Part I: il commovente omaggio in-game ad uno sviluppatore morto

Dopo l'amarezza per le copie della Firefly Edition danneggiate passiamo ad una notizia di The Last of Us Part I ben diversa, nonché in grado di scaldare anche il cuore dei videogiocatori più coriacei.

A molti giocatori potrebbe essere sfuggito, ma in una delle ambientazioni ti The Last of Us Part I è possibile trovare un poster ritraente Daniel Kinnard, uno sviluppatore di Naughty Dog morto durante lo sviluppo del gioco. A portarlo all'attenzione del pubblico è stato Robert Morrison, suo amico e collega che nel frattempo si è trasferito presso Sony Bend Studio. "Per me è molto difficile parlarne, ma è una cosa davvero speciale. Daniel era un produttore presso il dipartimento Visual Arts. È morto durante lo sviluppo del gioco. Naughty Dog lo ha immortalato qui. Era una persona meravigliosa. Per favore condividete affinché tutti possano conoscere il suo nome".

Il commovente messaggio dello sviluppatore è impreziosito da uno screenshot del poster, che può essere trovato su una parete di una fattoria durante la sequenza della ricerca a cavallo di Ellie in compagnia di Tommy. I più attenti tra voi avranno inoltre riconosciuto Morrison come colui che ha difeso a spada tratta The Last of Us Part I dalle accuse di essere uno gioco succhiasoldi, piovute dalla rete lo scorso mese di luglio nel pieno della campagna marketing.