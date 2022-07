The Last of Us Part I: quali sono le differenze con l'originale? Grafica e contenuti

Naughty Dog ha definito The Last of Us Part I un gioco "non diverso, bensì migliore dell'originale, annoverato tra le migliori produzioni della storia dei videogiochi. Questo cosa vuol dire?

I giocatori che acquisteranno The Last of Us Part I su PlayStation 5 a partire dal prossimo 2 settembre (e su PC in una data successiva non ancora specificata), troveranno tutti gli elementi che hanno garantito il successo a The Last of Us, impreziositi per l'occasione da un gran numero di miglioramenti grafici e novità contenutistiche.

Cominciamo con il lato grafico e artistico. Come evidenziato nell'ultimo approfondimento video su The Last of Us Part I, l'intera esperienza è stata ricostruita approfittando delle nuove tecnologie grafiche, le quali hanno permesso agli sviluppatori di raggiungere la fedeltà visiva che avevano sempre immaginato. Su PS5, The Last of Us Part I supporterà due modalità grafiche, una in 4K nativo a 30fps e l'altra in 4K dinamico con obiettivo 60fps. Non mancherà all'appello neppure il supporto al feedback aptico e i trigger adattivi dei DualSense, e all'Audio 3D. Il team capitanato da Matthew Gallant, qui in veste di Game Director, ha implementato anche una fisica più densa con ambientazioni reattive (i proiettili distruggono il cemento e altri oggetti ambientali), il Motion Matching (che si traduce in animazioni dei personaggi riscritte per apparire più fluide e credibili) e cutscene in tempo reale con transizioni prive di interruzioni con le fasi giocate.

Per il resto, si segnalano anche un'Intelligenza Artificiale più verosimile (i compagni si muovono al riparo dalla visuale dei PNG in modo più autentico), la nuova modalità Morte Istantanea (permadeath), la nuova modalità Speedrun e nuovi costumi sbloccabili per Joel ed Ellie. In nome dell'inclusività, The Last of Us Part I includerà inoltre 60 opzioni per l'accessibilità (superiori a quelle offerte da The Last of Us Part II) e una nuova modalità di autodescrizione.

The Last of Us Part I è già preordinabile su PS5 in edizione Standard a 79,99 euro e in edizione Digital Deluxe a 89,99 euro. La Firefly Edition è invece esclusiva per gli USA