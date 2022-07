The Last of Us Part I: c'è una possibilità che la Firefly Edition arrivi in Europa

Per l'atteso ritorno di Joel ed Ellie in The Last of Us Part I, rifacimento del primo capitolo della serie di Naughty Dog, Sony ha preparato tre differenti edizioni: alle solite Standard e Digital Deluxe Edition ha affiancato la Firefly Edition da 99,99 dollari, la più pregiata del lotto nonché esclusiva per il mercato USA.

Prevedibilmente, sono bastate pochissime ore per polverizzare tutte le Firefly Edition messe a disposizione per il preordine. All'indomani dell'annuncio di The Last of Us Part I, avvenuto lo scorso 9 giugno, quest'edizione del gioco era già diventata introvabile negli Stati Uniti. È dunque più che comprensibile il malumore dei videogiocatori che non hanno avuto la possibilità di preordinarla, oltre che dei fan europei che sono stati bistrattati completamente.

Entrambi i gruppi di utenti hanno quindi chiesto aiuto a Neil Druckmann in persona, co-Presidente di Naughty Dog e scrittore dei due giochi della serie. L'autore non si occupa in maniera diretta di certe questioni, ma ha ascoltato i suoi fan e ha passato a Sony le loro richieste, cercando di esortare il gigante giapponese a produrre un maggior numero di Firefly Edition e a commercializzarle anche in Europa.

L'intervento di Druckmann porterà i suoi frutti? Staremo a vedere. Nel frattempo vi ricordiamo che la Firefly Edition di The Last of Us Part I include tutti i contenuti digitali aggiuntivi della Digital Deluxe Edition (bonus, skin e altro), una SteelBook esclusiva e i quattro numeri del fumetto The Last of Us: American Dream con nuove cover art.