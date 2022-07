The Last of Us Part I a confronto con l'originale: grafica, fisica e animazioni migliorate

Mentre la comunità dei videogiocatori continua a discutere sulla reale necessità di una riedizione di The Last of Us Part I a prezzo pieno, il canale YouTube specializzato El Analista de Bits ha apportato un importante contributo alla discussione sotto forma di un approfondito video confronto con la versione Remastered del 2014.

La comparativa è stata resa possibile da Naughty Dog, che nella giornata di ieri ha pubblicato un nuovo trailer di The Last of Us Part I con tante scene di gameplay in luoghi come la zona di quarantena di Boston, la diga, la chiesa di Bill e i sobborghi. Il video mette in risalto i numerosi interventi eseguiti da Naughty Dog, tra cui la nuova tecnologia Motion Matching, che ha reso possibili animazioni più fluide e realistiche, che aggiungono un nuovo livello di credibilità ai personaggi e alle loro interazioni con il mondo. El Analista de Bits ritiene che sia stato fatto un buon lavoro da questo punto di vista, poiché sono ben poche le animazioni simili all'originale, le altre sono state tutte modificate e potenziate.

Anche la fisica è stata evoluta, con asset e ambientazioni che adesso reagiscono in maniera più credibile alle azioni del giocatore. I proiettili, ad esempio, possono distruggere il cemento e altri oggetti. Altri miglioramenti coinvolgono le esplosioni, le spore dei nemici, i filmati cinematografici (alcune inquadrature sono state riposizionate), l'illuminazione, i riflessi e l'intelligenza artificiale (i nemici si muovono e reagiscono in maniera più coerente).

Potete farvi un'idea ancor più precisa sulle novità guardando il Video Confronto allegato in apertura di notizia. The Last of Us Part I verrà pubblicato il 2 settembre su PlayStation 5, mentre l'arrivo su PC è previsto in un secondo momento.