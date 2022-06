The Last of Us Part I: riascoltate Lorenzo Scattorin e Gea Riva nel trailer italiano

Anche se l'effetto sorpresa è in larga parte sfumato a causa del leak delle ore precedenti, l'annuncio di The Last of Us Part I per PlayStation 5 e PC avvenuto in coda al Summer Game Fest del 9 giugno è ugualmente riuscito a farci sussultare.

Rivedere Joel ed Ellie fa sempre un certo effetto, specialmente con la nuova grafica della versione next-gen della seminale avventura di Naughty Dog. Ai più nostalgici consigliamo inoltre di guardare il trailer dell'annuncio di The Last of Us Part I doppiato in italiano, pubblicato poco dopo la messa in onda della versione in lingua originale. Si tratta di un'ottima occasione per riascoltare le voci ormai iconiche dei nostri doppiatori, ancora vivide nei nostri ricordi a quasi dieci anni dal lancio del gioco su PlayStation 3. Andate in cima a questa notizia per avere un assaggio delle interpretazioni di Lorenzo Scattorin (Joel), Gea Riva (Ellie), Bill (Claudio Moneta), David (Luca Sandri) e Tommy (Gabriele Marchingiglio).

The Last of Us Part I verrà pubblicato il 2 settembre 2022 su PlayStation 5 nelle edizioni Standard, Digital Deluxe e Firefly, e in un secondo momento su PC. Contestualmente all'annuncio del rifacimento, Naughty Dog ha anche confermato di essere al lavoro su un gioco multiplayer stand-alone di The Last of Us molto ambizioso.