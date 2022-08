The Last of Us Part I, trapela in rete un'altra cutscene: ci sono Henry e Sam

The Last of Us Part I, nonostante il dispiacere di Naughty Dog, è ancora vittima di un leak: nelle scorse ore, è emerso in rete un altro filmato tratto dal remake destinato a vedere la luce su PlayStation 5 all'inizio del mese di settembre, e in un secondo momento anche su PC.

Stavolta, a finire in rete è stata una cutscene tratta falle fasi centrali dell'avventura, che vedono coinvolti Henry e Sam, due fratelli che i protagonisti Joel ed Ellie incontrano a Pittsburgh. Il quartetto unisce le forze per cercare di sopravvivere, fino a che... non vi diremo come va a finire la loro storia, ed è anche nostro dovere avvisarvi che la cutscene che sta circolando in rete, diffusa dal noto insider Tom Henderson, include uno spoiler pesantissimo. Se non avete mai giocato a The Last of Us, statene alla larga; se già conoscete la storia a menadito, potete buttarci uno sguardo per farvi un'idea sul look del remake, anche se questo è già ben visibile nel ricco video sui miglioramenti di The Last of Us Part I pubblicato lo scorso 22 luglio in via ufficiale dalla stessa Naughty Dog.

The Last of Us Part I, ricordiamo, verrà lanciato su PlayStation 5 il prossimo 2 settembre. Successivamente, in una data non ancora precisata, approderà anche su PC via Steam ed Epic Games Store, esattamente come diverse altre esclusive di casa PlayStation. Di recente, Naughty Dog ha anche pubblicato una breve video comparativa tra le versioni PS4 e PS5 di The Last of Us.