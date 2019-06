The Last of Us 2 per PS4: Ashley Johnson ha svelato la finestra di lancio?

Insieme a Death Stranding e Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II è una delle ultime grandi esclusive attese dai possessori di PlayStation 4. A diversi anni dall'annuncio, tuttavia, Naughty Dog non ha ancora rivelato una data di lancio ufficiale per il prosieguo dell'avventura di Ellie e Joel.

In una nuova intervista condotta da Brain Foster di Critical Role, Ashley Johnson, la giovane attrice che interpreta Ellie all'interno della serie, è tornata a parlare brevemente dell'atteso titolo. Nel momento in cui le è stato chiesto - probabilmente in modo velleitario - quando i giocatori avrebbero potuto finalmente mettere le mani sul titolo, la Johnson si è quasi lasciata sfuggire la finestra di lancio di The Last of Us Part II:

Foster: "Quando uscirà, comunque?"

Johnson: "Penso che uscirà a Fff...".

L'attrice ha fatto in tempo a fermarsi, ma un chiaro suggerimento sembra emergere dalla sua frase lasciata a metà: The Last of Us Part II potrebbe davvero uscire nel prossimo mese di febbraio. Un'ipotesi che sembra fare eco alle dichiarazioni di Jason Schreier di Kotaku, che nelle scorse settimane aveva assicurato che il gioco sarebbe stato pubblicato nei primi mesi del 2020.

Non ci resta a questo punto che attendere un eventuale annuncio ufficiale da parte di Naughty Dog. Nel frattempo, il compositore Santaolalla ha pubblicato un estratto della colonna sonora del gioco.