The Last of Us Part II: continuano senza sosta le sessioni di motion capture

Mentre i fan sono in trepidante attesa di un nuovo trailer e, possibilmente, del primo video gameplay di The Last of Us Part II, sul set del prossimo gioco di Naughty Dog le sessioni di motion capture sono nel pieno dello svolgimento, come dimostrano alcune foto condivise recentemente dalle attrici coinvolte.

Ashley Johnson è la prima a darcene la conferma: l'interprete di Ellie ha infatti pubblicato una foto in cui possiamo vederla agghindata di tutto punto per una sessione di motion capture, con tanto di sensori per il riconoscimento delle espressioni facciali. A lei, si è unita anche Shannon Woodward, attrice che abbiamo già potuto apprezzare nei panni di Elsie Hughes nella prima stagione di WestWorld, che ha condiviso uno scatto sul suo profilo Instagram. Insomma, sembra proprio che i lavori su The Last of Us Part II procedano a gonfie vele, d'altronde l'E3 2018 si avvicina a grandi passi e i tempi sono maturi per un nuovo trailer della prossima avventura di Ellie e Joel. Ricordiamo ai lettori che per il momento, Sony non ha ancora rivelato data e orario della conferenza che terrà in occasione della fiera videoludica più importante dell'anno, restiamo dunque in attesa di aggiornamenti. Cosa vi aspettate da The Last of Us Part II?