The Last of Us Part II, Druckmann puntualizza: la demo E3 mostra il gioco reale

Il gameplay trailer di The Last of Us Part II mostrato durante la conferenza Sony ha lasciato buona parte della community attonita per la qualità che il titolo Naughty Dog sembra poter vantare.

Tanto è sembrata all'avanguardia la tecnologia sviluppata dalla software house per dar vita al gioco, che diversi giocatori hanno iniziato a domandarsi se quello mostrato fosse davvero il gameplay del gioco, anziché una sorta di messa in scena realizzata ad hoc per la conferenza. Ebbene, a sciogliere i dubbi sulla questione, arrivano le parole di Neil Druckmann, il creative director di The Last of Us Part II.

"Quelli erano tutti sistemi reali. Allora, ad una presentazione E3 prendiamo alcuni sistemi complessi che nascono casuali e li rendiamo deterministici, e li proviamo e li coreografiamo a lungo, così da poter mostrare delle cose molto specifiche. Ma quelli sono tutti sistemi reali che i giocatori potranno provare".

Insomma, come comprensibile, Naughty Dog ha semplicemente trovato una specifica combinazione di eventi che potesse impressionare positivamente il pubblico, il che spiegherebbe l'incredibile fluidità e il notevole carattere cinematografico del trailer E3. Questo, tuttavia, non vuol dire che i giocatori non potranno imbattersi in simili sequenze come quella mostrata durante la conference, dal momento che tutto ciò che abbiamo visto fa effettivamente parte del gameplay del titolo. Ricordiamo che il titolo includerà la modalità multiplayer online.