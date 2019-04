The Last of Us Part II: ecco Ellie e Joel nella scena più ambiziosa per Naughty Dog

Che The Last of Us Part II avrà diversi momenti toccanti si era capito fin da subito, già dal lungo trailer mostrato allo scorso E3, che aveva impressionato sia gli addetti ai lavori che la community dei gamer, che non vede l'ora di mettere le mani sul gioco.

Una scena in particolare sembra che sarà particolarmente commovente ed emozionante, ed è stata definita da Neil Druckmann la scena più ambiziosa girata da Naughty Dog in generale. Proprio il boss della software house ha postato su Twitter una foto di Troy Baker e Ashley Johnson, che nel gioco interpretano Joel ed Ellie, al termine delle riprese della suddetta scena.

Sono poche al momento le informazioni su The Last of Us Part II: non si conosce ad esempio il ruolo dello stesso Joel, anche se vista la storia appena raccontata, sicuramente avrà una parte importante all'interno del gioco.

Così come non è chiara la data d'uscita di The Last of Us Part II. Molti puntavano sulla fine del 2019 come periodo probabile per il lancio, mentre stando ad alcuni rumor si tratterà di un gioco cross-gen, e che The Last of Us Part II uscirà anche su PlayStation 5, il cui arrivo è previsto per il 2020. Staremo a vedere.

Intanto, vista la scena in questione, abbiamo tutto il tempo del mondo a disposizione per fare incetta di fazzoletti...