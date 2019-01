The Last of Us Part II: nel multiplayer sarà possibile personalizzare i propri personaggi

Pur essendo uno dei giochi più attesi dai possessori di PlayStation 4, non abbiamo ricevuto più informazioni concrete riguardo a The Last of Us Part II sin dal sorprendente video gameplay mostrato da Sony e Naughty Dog in occasione dell'E3 2018.

Seppur per vie traverse, gli utenti sono riusciti a scovare qualche informazione in più sul promettente titolo. In particolare, sono emersi nuovi dettagli legati alla componente multiplayer online del gioco, estrapolati da un recente annuncio di lavoro pubblicato da Naughty Dog.

Stando a quanto emerso, la modalità multiplayer presenterà uno store in-game dove potremo acquistare svariati oggetti (non sappiamo ancora se anche con denaro reale o esclusivamente con valuta di gioco) con cui potremo liberamente personalizzare i personaggi che utilizzeremo.

"Stiamo cercando un server programmer che ami costruire uno stabile, scalabile, e sicuro ecosistema di servizi di cui possano fruire i giocatori", recita l'annuncio. "Li accompagnete durante l'intera esperienza multiplayer, dal primo login, passando per il matchmaking, e quindi garantendo i premi che i giocatori possono utilizzare per personalizzare i personaggi nello store. In qualità di curatore della struttura, rappresenterete un membro cruciale del team che lancerà i servizi live".

Ricordiamo che The Last of Us Part II è atteso in esclusiva su PlayStation 4 ad una data di lancio non ancora comunicata.