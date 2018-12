The Last of Us Part II: nessuna novità ai Game Awards 2018

In tanti ci speravano, soprattutto dopo aver visto il trailer dell'evento, ma The Last of Us Part II non sarà presente ai Game Awards 2018. Naughty Dog ha infatti confermato su Twitter che non ci saranno novità da condividere con i fan in occasione dello show diretto da Geoff Keighley.

"Non vediamo l'ora di celebrare un anno di giochi incredibili ai Game Awards 2018 questo giovedì", leggiamo dal cinguetti della software house che vi abbiamo riportato in calce alla notizia. "Tuttavia, non avremo nulla di nuovo da condividere riguardo a The Last of Us Part II. Stiamo lavorando duramente, siamo impazienti di mostrarvi di più quando sarà il momento giusto".

Insomma, ci sarà ancora da attendere prima di saperne qualcosa di più sull'atteso titolo di Naughty Dog, che proprio recentemente ha mostrato un nuovo filmato con le reaction dei fan all'annuncio del gioco avvenuto nel 2016. I fan di Sony, a questo, punto ripongono molte delle proprie speranze in Ghost of Tsushima e, soprattutto, in Death Stranding: il misterioso progetto di Hideo Kojima potrebbe tornare a mostrarsi ai Game Awards, occasione nella quale spesso il director nipponico si è reso grande protagonista negli ultimi anni.

The Last of Us Part II è atteso in esclusiva su PlayStation 4. Secondo le parole del game designer Asher Einhorn si tratterà di "un gioco incredibile".