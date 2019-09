The Last of Us Part II: nuovo teaser dall'account Twitter di Naughty Dog!

L'account Twitter ufficiale di Naughty Dog non cessa di ricordare ai videogiocatori l'imminente appuntamento con nuove informazioni sul sequel di The Last of Us, stuzzicando la curiosità della community.

Sulle pagine del social network, la software house ha infatti condiviso un ulteriore teaser dedicato al gioco. Dopo la recente pubblicazione dell'immagine di un martello, ora il team condivide con il pubblico un altro curioso dettaglio. Al Tweet è infatti allegata la rappresentazione di un nuovo oggetto, che sembra rappresentare un gioiello, probabilmente un bracciale. Gli utenti più attenti presenti sul social network hanno infatti ricondotto l'immagine teaser ad alcuni dettagli avvistati nei precedenti trailer di The Last of Us Part II. In particolare, un bracciale simile sembra assere presente sia al polso di Dina sia al polso di Ellie: che possa trattarsi del medesimo oggetto? In ogni caso, all'immagine si accompagna anche una breve frase, che recita: "Dovrebbero essere terrorizzati da te".



Siete curiosi di saperne di più? Fortunatamente questa volta l'attesa non sarà lunga: il team di Naughty Dog ha infatti confermato la presenza di The Last of Us Part II al prossimo PlayStation State of Play. L'appuntamento è dunque fissato per le ore 22:00 del fuso orario italiano di martedì 24 settembre.