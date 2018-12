The Last of Us Part II: nuovo tema gratuito su PlayStation 4

In paziente attesa che i ragazzi di Naughty Dog tornino a mostrare in azione il loro nuovo attesissimo titolo, ecco arrivare un piccolo contentino per tutti fan della serie di The Last of Us.

Sony ha pubblicato un nuovo tema gratuito di The Last of Us Part II che potete scaricare e applicare allo sfondo delle vostre console PlayStation 4. Intitolato "Auto in Fiamme", il tema dipinge a schermo la drammatica scena che abbiamo già potuto ammirare nel corso del cinematic trailer mostrato in occasione della Paris Games Week 2017. Secondo la descrizione fornitaci dal PlayStation Store, si tratta proprio dell'immagine "perfetta per i mesi invernali".

Per ottenere il nuovo tema di The Last of Us Part II vi basterà avviare il download a questo indirizzo, dopodiché dovrete aprire il menù di Impostazione di PlayStation 4, accedere alla cartella Temi, ed rendere attivo l'oggetto. Approfitterete di questo piccolo regalo da parte di Sony e Naughty Dog?

The Last of Us Part II è atteso in esclusiva su PlayStation 4, sfortunatamente ad una data di lancio ancora non annunciata. Dopo la dolorosa assenza ai TGA 2018, un retailer ha fissato la data di lancio del gioco a marzo 2019 (per quanto si tratti, con alta probabilità, di un semplice placeholder).