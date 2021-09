The Last of Us Part II: ora in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

Acclamato da critica e pubblico, vincitore dell'Ultimate Game of the Year ai Golden Joystick Awards 2020 e di Game of the Year ai The Game Awards 2020, seguito di The Last of Us, narra gli avvenimenti dopo 5 anni dalla fine del primo capitolo.

Oggi The Last of Us Part II è in offerta su Amazon dal prezzo più basso dal lancio, acquistabile a soli 29,97 euro, con lo sconto del 60% dal prezzo di listino di 74,99 euro. Funzionante su PS4, PS4 PRO e PS5 dove raddoppia il frame rate raggiungendo i 60fps, con una qualità grafica veramente incredibile anche su PS4, su PS5 è in grado di colpire ancora più profondamente con una fluidità incredibile.

Se alla vostra collezione manca anche il primo capitolo, The Last Of Us Remastered è in offerta proprio ora al prezzo incredibile di 9,97 euro a questo link, fa parte della collana PlayStation Hits, una collana che raccoglie i migliori giochi usciti la passata generazione per PlayStation 4.

