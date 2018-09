The Last of Us Part II: il poster dell'Outbreak 2018 suggerisce il ritorno di Joel?

Come promesso, Naughty Dog ha lanciato dei nuovo contenuti a tema The Last of Us in concomitanza con l'arrivo dell'Outbreak 2018. Come potete notare grazie alle immagini che trovate in calce, la compagnia ha lancerà un vinile della colonna sonora della serie, oltre ad un nuovo, particolarmente interessante poster.

In molti hanno notato che, osservando l'immagine, sembra proprio di rivedere Joel, il protagonista del primo The Last of Us e che, almeno per il momento, non è ancora confermato tra i personaggi dell'atteso sequel. Ciò che vediamo è un uomo dall'aspetto solitario che suona la sua chitarra, un aspetto non da trascurare, come ben sapranno i fan del franchise. Interessante inoltre notare la presenza del lupo e di alcune lucciole svolazzanti (Ellie viene chiamata "wolf" nei trailer di The Last of Us II, mentre "fireflies" è il nome inglese con cui viene conosciuto il gruppo delle "Luci" nel primo capitolo).

Naughty Dog è solita anticipare piccoli dettagli sul gioco in occasione dell'Outbreak, come accaduto in passato con il tatuaggio sul braccio di Ellie, e chissà che la compagnia non abbia agito similmente in questa occasione. Approfittiamo per ricordarvi che potete scaricare un tema momentaneamente gratuito del gioco dal PlayStation Store.

The Last of Us Part II è atteso in esclusiva su PlayStation 4 ad una data di lancio ancora da annunciare.