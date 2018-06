The Last of Us Part II: pubblicate tre immagini per i protagonisti del nuovo trailer

Dopo aver mostrato per la prima volta il gameplay del gioco, in occasione dell'E3 2018 Naughty Dog e Sony hanno mostrato al pubblico tre nuove immagini tratte da The Last of Us Part II, attesissima nuova esclusiva per PlayStation 4.

Le immagini, che vi abbiamo riportato in calce all'articolo, mettono in piena luce la qualità dei volti dei personaggi che vedremo all'interno del gioco. Nella fattispecie, troviamo Ellie, la principale protagonista dell'avventura interpretata dall'attrice Ashley Johnson; Dina, la ragazza che bacia Ellie nella cutscene iniziale del trailer ed interpretata da Shannon Woodward; ed infine Jesse , che deve le sue fattezze all'attore Stephen Chang.

Lasciandovi alla visione delle immagini, vi ricordiamo che The Last of Us Part II è atteso in esclusiva su PS4. La data di lancio del gioco sarà annunciata a ridosso della sua effettiva release, ha dichiarato Naughty Dog. Neil Druckmann, creative director del gioco, ha confermato che tutto ciò che abbiamo visto nel gameplay trailer dell'E3 fa effettivamente parte delle meccaniche di gioco. Ricordiamo che infine che sarà presente nuovamente la componente multiplayer online.