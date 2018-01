The Last of Us Part II: la scena del reveal trailer non sarà presente nel gioco finale

Come confermato da Neil Druckmann durante una recente intervista condotta dall'Academy of Interactive Arts & Sciences, il reveal trailer dinon sarà effettivamente presente nel gioco finale.

Come spiega Druckmann, il filmato è stato realizzato da Naughty Dog con il solo scopo di rivelare pubblicamente il gioco durante la PlayStation Experience 2016, e non troverà quindi posto nella versione finale dell'atteso sequel in via di sviluppo presso gli studi dell'apprezzata software house.

"Il primo trailer che abbiamo mostrato esiste puramente come un annuncio. Non è una scena che prenderà luogo nel gioco", le sue parole. Potete seguire l'intervista per intero tramite il video che vi riportiamo in cima alla notizia.

The Last of Us Part II è atteso in esclusiva su PlayStation 4. Sfortunatamente, il gioco è ancora privo di una data di lancio.