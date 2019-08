The Last of Us Part II: rumor suggeriscono altissima qualità grafica ed arrivo su PS5

The Last of Us Part II è sicuramente tra i giochi più attesi dalla community videoludica attiva su Playstation 4 e non sorprende dunque eccessivamente che il progetto sia frequentemente protagonista di intriganti rumor.

L'ultimo tra questi proviene dalla nota piattaforma Reddit, sulla quale l'utente "TheTom8" ha condiviso alcune interessanti voci di corridoio legate alla produzione. Quest'ultimo non si presenta come fonte primaria, ma afferma di aver ricevuto le informazioni per tramite terzi, avvertendo il resto della community di interpretarle con la dovuta accortezza.

Quanto riportato descrive diversi presunti aspetti di The Last of Us Part II, descritto come "il più grande gioco nella storia di Naughty Dog". Si pone inoltre l'accento sulla qualità grafica che dovrebbe caratterizzare il gioco, definita come "incredibile ed impressionante", con il team impegnato nell'esplorare feature di illuminazione dinamica. Addirittura, si parla di un nuovo engine Naughty Dog destinato a "dominare la prossima generazione Sony". L'utente riporta anche dettagli relativi alle espressioni facciali dei personaggi, che presenterebbero una qualità superiore a quanto visto in Uncharted: Lost Legacy. Si parla inoltre di cutscene indistinguibili dalle fasi di gameplay e di ungameplay in grado di far percepire tensione ai giocatori. L'utente Reddit riporta inoltre di come The Last of Us II dovrebbe essere utilizzato da Sony per "mostrare al mondo le feature che PS5 ha da offrire". Tra le ragioni della scelta di associare il gioco al reveal della nuova console rientrerebbe proprio la qualità grafica del gioco. Il gioco, si riporta, uscirà comunque anche su Playstation 4, come originariamente previsto.



Come di consueto, vi ricordiamo che i rumor non costituiscono informazioni ufficiali e che per avere dettagli certi sul destino del sequel di The Last of Us non possiamo fare altro che attendere comunicazioni da Sony. Voci di corridoio vorrebbero in arrivo un nuovo State of Play a novembre, mentre si riporta di un gameplay mostrato ai vertici di GameStop. Curiosi di poter vedere in azione il nuovo progetto di Naughty Dog?