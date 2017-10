La conferenza tenuta da Sony per la Paris Games Week 2017 si chiude con una sorpresa per il pubblico: la compagnia ha voluto mostrare un nuovo trailer dedicato all'attesissimo, il quale mostra scene cruente che trasportano il pubblico nelle atmosfere tese del gioco, insieme ad alcuni personaggi del cast.

Potete trovare il filmato riportato in apertura, lasciandovi alla visione ricordiamo che The Last of Us Part II è attualmente in sviluppo per PS4, e non si hanno notizie certe in merito alla data di uscita del gioco. Secondo il compositore Santaolalla, essa potrebbe però essere prevista nel 2019. Rimaniamo quindi in attesa di saperne di più al riguardo.