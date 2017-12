The Last of Us Part II è stato premiato come il gioco più atteso del 2018 ai Game Awards

Nel corso della cerimonia di premiazione deisvoltasi la scorsa notte è stato premiato anche

Il titolo in sviluppo per PlayStation 4 presso Naughty Dog è stato premiato come il Gioco più Atteso del 2018, battendo l'agguerrita concorrenza di Spider-Man, Monster Hunter World, Red Dead Redempion 2 e God of War. Siete d'accordo con questa scelta? Il primo capitolo della serie è senza dubbio uno dei giochi più apprezzati degli ultimi anni, e non stupiscono affatto le enormi aspettative per il sequel. Con un post su Facebook (che trovate in calce), i ragazzi di Naughty Dog hanno ringraziato per il premio ricevuto e hanno anche colto l'occasione per fare i complimenti a tutti i titoli nominati e ai vincitori.

Vi ricordiamo che il premio di Gioco dell'Anno è andato The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il capolavoro di Nintendo che ha accompagnato il lancio di Nintendo Switch lo scorso mese di marzo. Per un panoramica completa vi rimandiamo all'elenco completo dei vincitori.