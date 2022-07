The Last of Us Part I è un gioco succhiasoldi? Tutt'altro, secondo uno sviluppatore

A quanto pare neppure The Last of Us Part I è risultato immune ai giudizi negativi di quella frangia di videogiocatori che considera remake e remastered delle operazioni superflue e, quando vengono vendute a prezzo pieno come in questo caso, "succhiasoldi".

Nei meandri della rete si sono levate diverse critiche nei confronti del nuovo rifacimento di Naughty Dog per PS5, da alcuni considerato non particolarmente meritevole d'attenzione, dal momento che riadatta un gioco relativamente recente e già oggetto di una rimasterizzazione. Un giudizio emesso ancor prima del lancio che non ha lasciato indifferente Robert Morrison, un'artista adesso alle dipendenze di Bend Studio che ha lavorato a The Last of Us Part I, oltre che su progetti come God of War (2018) e Injustice.

L'artista ha rispedito al mittente i giudizi di coloro che lo hanno additato come un gioco succhiasoldi a causa del prezzo al quale verrà venduto, spiegando che in realtà si tratta del "progetto più meticolosamente concepito e realizzato" che lui abbia mai visto e al quale abbia mai partecipato, nonché del gioco dotato "del più elevato livello di cura e attenzione possibile". Insomma, non stiamo parlando di un'operazione pigra, bensì di un videogioco rispettoso del livello di qualità al quale Naughty Dog ci ha abituati in tutti questi anni.

Scopriremo di che pasta è fatta tra meno di due mesi, dal momento che l'uscita è fissata per il 2 settembre 2022. Intanto, Neil Druckmann si è attivato per esortare Sony a produrre nuove unità della Firefly Edition di The Last of Us Part I, in modo da commercializzarla anche in Europa.