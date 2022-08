The Last of Us Part I sta ricevendo voti più bassi dell'originale

Il gran giorno di The Last of Us Part I non è ancora arrivato, tuttavia gran parte della stampa di settore ha già espresso la propria opinione nei confronti del lavoro di ammodernamento compiuto da Naughty Dog.

Nel momento in cui vi scriviamo, The Last of Us Part I presenta un Meta Score pari a 89 su Metacritic e un punteggio di 88 su OpenCritic, i due principali aggregatori di recensioni. Si tratta di medie indubbiamente molto alte, tuttavia risultano essere inferiori rispetto a quelle collezionate dall'originale per PS3 (95 su Metacritic) e dalla Remastered per PS4 (95 su Metacritic e 94 su OpenCritic). Ecco a voi una selezione dei voti:

Inverse 10/10

EGM 10/10

PSU 9/10

Kinda Funny 5/5

VG247 5/5

VGC 5/5

PlayStation Universe 9/10

WellPlayed 9/10

VideoGamer 9/10

IGN 9/10

Easy Allies 8,5/10

GamesRadar+ 8/10

GameSpot 8/10

Telegraph 4/5

GameSkinny 7/10

T3 6/10

Attack of the Fanboy 6/10

A cosa è dovuto questo, seppur lieve, calo? Se da un lato la quasi totalità dei recensori continua a riconoscere l'elevata qualità dell'esperienza di partenza così come del potenziamento tecnico operato, dall'altro c'è un bel po' di disaccordo in merito alla reale utilità di un remake per un gioco così recente, che tra l'altro era già stato rimasterizzato. Diversi redattori, tra l'altro, puntano anche il dito verso il prezzo di 79,99 euro, giudicato troppo alto per il tipo di operazione.

Scoprite cosa ne pensa il nostro responsabile gaming Giuseppe Arace nella sua recensione di The Last of Us Part I. Già che ci siete, leggete anche l'intervista a Naughty Dog, un'esclusiva targata Everyeye. Il gioco sarà disponibile da venerdì 2 settembre su PS5 e successivamente, in una data non ancora rivelata, anche su PC.