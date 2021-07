The Last of Us Parte 2, Abby e Tommy: un'inaspettata scoperta dei fan

Con la pubblicazione della patch 1.09 di The Last of Us: Parte II, prosegue il supporto post lancio al titolo da parte degli sviluppatori di stanza in Naughty Dog.

In parallelo, proseguono però anche le indagini e gli esperimenti compiuti dalla community all'interno dell'acclamata produzione. In particolare, YouTube ha visto moltiplicarsi i video di analisi di molteplici sequenze di The Last of Us: Parte II, ai quali si va ad aggiungere ora anche un filmato realizzato dall'utente "Speclizer". Con il video che trovate a disposizione direttamente in apertura a questa news, quest'ultimo mette in luce un dettaglio relativo ad una specifica sequenza del titolo: ovviamente, se non lo avete ancora giocato e non desiderate ricevere anticipazioni, vi sconsigliamo di procedere nella lettura.



In una delle fasi di The Last of Us: Parte II affrontate nei panni di Abby, i giocatori si ritroveranno a fare i conti con un cecchino decisamente abile e pericoloso. Quest'ultimo, si scopre piuttosto rapidamente, non è altri che Tommy, fratello di Joel. Affiancata dal compagno Manny, Abby si ritrova a compiere un'avanzata tra i proiettili per cercare di raggiungere l'assalitore. Generalmente lenta, quest'ultima può tuttavia essere compiuta in maniera decisamente rapida grazie all'esperienza. In questo modo, diviene possibile raggiungere Tommy mentre sta cercando di bloccare il percorso con una serranda. In questo caso, Abby può non solo aggredirlo, ma anche ucciderlo!