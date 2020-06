The Last of Us Parte 2, accoglienza trionfale per il gioco PS4: ecco i voti della critica

Giunta finalmente la giornata di venerdì 12 giugno, le redazioni di tutto il mondo hanno potuto rendere note al pubblico le proprie impressioni sulla nuova produzione firmata da Naugthy Dog.

Per farsi un'idea di quella che è stata l'accoglienza generale riservata a The Last of Us Parte 2 dalla critica internazionale è utile dare uno sguardo alla scheda dedicata al titolo da Metacritic, noto portale di aggregazione delle votazioni. Ebbene, il risultato è decisamente impressionante: nel momento in cui scriviamo, delle 79 recensioni sul gioco, oltre 40 hanno assegnato all'epopea di Ellie e Joel un punteggio pieno pari a 100/100. Tra queste ultime figura anche la recensione di The Last of Us Parte 2 redatta dal nostro Francesco Fossetti.



Oltre 25 recensioni hanno invece assegnato al titolo Naughty Dog un punteggio compreso tra 90/100 e 99/100. Al momento, le votazioni più basse assegnate a The Last of Us Parte 2 coincidono con votazioni pari a 70/100, assegnate da tre testate: Gaming Revolution, GAMINGbible e IGN Japan. Complessivamente, il gioco si conquista una media Metacritic di 96/100, che fanno rientrare il titolo nella categoria "Must-Play" del portale.



Per ogni dettaglio sull'attesa esclusiva per PlayStation 4, ricordiamo che è disponibile la nostra video recensione in 4K di The Last of Us Parte 2.