The Last of Us Parte 2: annunciata la Deluxe Edition dell'Art Book dedicato al gioco PS4

Nel corso del mese di ottobre 2019 era stato annunciato ufficialmente l'Art Book di The Last of Us Parte 2: ora, giunge un'ulteriore ed interessante informazione.

La casa editrice Dark Horse ha infatti confermato che il prodotto sarà disponibile anche in una Deluxe Edition. Quest'ultima includerà ovviamente il volume, costituito di circa duecento pagine di materiale legato allo sviluppo e alla produzione del titolo, arricchito da commenti e dichiarazioni di membri del team di Naughty Dog. A quest'ultimo, tuttavia, andranno ad aggiungersi una serie di ulteriori contenuti aggiuntivi, che potete visionare nei cinguettii disponibili direttamente in calce a questa news.

Innanzitutto, l'Art Book vanterà una copertina esclusiva, raffigurante una Ellie intenta a celare la propria presenza ad un gruppo di uomini ostili. Incluso inoltre uno speciale cofanetto, sul quale troviamo una seconda immagine della protagonista, questa volta intenta a suonare la chitarra. Infine, la Deluxe Edition offrirà anche una litografia dedicata a The Last of Us Parte 2. Sia la versione base sia la versione Deluxe dell'Art Book di The Last of Us Parte 2 saranno disponibili a partire dal prossimo 16 giugno.



Il titolo Naughty Dog arriverà invece su PlayStation 4 in data 29 maggio: per ingannare l'attesa, sulle pagine di Everyeye potete trovare un video dedicato a tutti i gameplay e le cutscene di The Last of Us Parte 2 mostrate sino ad oggi dal team di sviluppo.