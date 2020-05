The Last of Us Parte 2: appuntamento con lo State of Play sul canale Twitch di Everyeye

La giornata di domani sarà piuttosto calda per tutti i fan di The Last of Us Parte 2. Il nuovo State of Play commentato da Neil Druckmann porrà gli ultimi tasselli in attesa dell'uscita del gioco e la redazione di Everyeye seguirà l'evento con una speciale diretta sul canale Twitch.

A partire dalle 19:00 di mercoledì 27 maggio sul canale Twitch di Everyeye andrà in onda uno speciale pre-show che accompagnerà la community verso il nuovo State of Play nel quale Neil Druckmann commenterà vari aspetti del progetto e mostrerà una sessione di gameplay inedita di The Last of Us Parte 2.

Lo show proseguirà per tutta la serata insieme alla redazione di Everyeye, che presenterà la propria analisi del gameplay con tanto di impressioni e aspettative. Come sempre sarà possibile interagire con la nostra formidabile community e con i protagonisti della live. Per questo motivo, come sempre, vi invitiamo ad iscrivervi al canale e ad attivare le notifiche, così da non perdervi nemmeno un momento della serata!

Nel pomeriggio poi, alle ore 16:00, Naughty Dog pubblicherà il nuovo episodio del documentario su The Last of Us Parte 2 intitolato Inside The Details, che ovviamente troverete nella home page di Everyeye.it. Due appuntamenti fondamentali in vista della prossima recensione di TLOU2 che sarà online alle 09:01 di venerdì 12 giugno.