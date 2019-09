The Last of Us Parte 2 aprirà la strada ad un altro sequel? Naughty Dog non si sbilancia

La pubblicazione di The Last Of Us Parte 2 è ancora piuttosto lontana: l'esclusiva PlayStation 4 approderà infatti sul mercato nel corso del febbraio del prossimo anno.

Nonostante ciò, c'è già chi si interroga su quale sarà il futuro dell'IP, domandandosi se questo nuovo titolo segnerà o meno la fine delle vicende di Ellie e Joel. Sull'argomento si è recentemente espressa Halley Gross, co-writer del nuovo titolo Naughty Dog. Nel corso di un'interessante intervista concessa alla redazione di Gamer Braves, quest'ultima ha scelto di non sbilanciarsi sull'argomento. "Ora - ha dichiarato la sceneggiatrice - siamo completamente concentrati su Parte 2 e volevamo essere certi che fosse una storia completa", qualcosa che portasse con sé un inizio, uno svolgimento ed una conclusione. Questo, attualmente è il focus assoluto degli sviluppatori di Naughty Dog.



Nel corso dell'intervista, Halley Gross ha inoltre evidenziato come il titolo del gioco non includa un semplice "2", ma la più ampia dicitura "Parte 2". Questa scelta vuole trasmettere l'intenzione del team di sviluppo di offrire una "estensione del primo gioco" e non un "semplice, secondo gioco", ma la vera e propria "continuazione della storia di Ellie e Joel". Nell'ambito della narrazione, sappiamo che il team avrà modo di raccontare anche la relazione tra Ellie e Dina.



Per tutte le novità legate al gameplay del titolo Naughty Dog, segnaliamo ai lettori il provato di The Last of Us Parte 2, realizzato dal nostro Francesco Fossetti.