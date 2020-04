The Last of Us Parte 2: arriva il commento di Naughty Dog sugli spoiler

Nelle ultime ore è accaduto qualcosa di molto spiacevole per tutti i fan di The Last of Us Parte 2, dal momento che come ben saprete sono stati pubblicati in rete numerosi filmati che svelano eventi cruciali della trama di gioco e, se visti, possono rovinare in maniera irreparabile l'esperienza dei giocatori.

A distanza di circa 24 ore dall'arrivo di questo materiale trafugato su numerosi siti di tutto il mondo, ecco che arriva finalmente il commento da parte degli sviluppatori. Naughty Dog ha infatti aggiornato i canali social ufficiali con il seguente messaggio:

"Sappiamo che gli ultimi giorni sono stati molto difficili per voi. Vale lo stesso anche per noi. Fa male assistere alla diffusione di materiale sul gioco in una fase di sviluppo non definitiva. Fate il possibile per evitare gli spoiler e, soprattutto, non rovinate il piacere della scoperta agli altri. The Last of Us Parte 2 sarà presto nelle vostre mani. Non importa cosa guardiate o ascoltiate, l'esperienza finale varrà comunque la pena di essere vissuta."

Considerato che il messaggio del team di sviluppo è arrivato quasi in concomitanza con l'annuncio della nuova data d'uscita di The Last of Us Parte 2, non è da escludere che la pubblicazione del materiale trafugato abbia spinto Sony a fare questo annuncio nel minor tempo possibile.

Vi ricordiamo che l'ultima fatica di Naughty Dog raggiungerà gli scaffali di tutti i negozi fisici e digitali a partire dal prossimo 19 giugno 2020. Conseguenza di questa scelta è anche il posticipo di Ghost of Thushima, l'altra esclusiva PlayStation 4 che sarà invece disponibile dal prossimo 17 luglio 2020, ovvero a circa un mese di distanza dall'arrivo di The last of Us Parte 2.