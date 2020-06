The Last of Us Parte 2: arrivano su Art Station gli splendidi artwork di Naughty Dog

Per la gioia di tutti i fan di The Last of Us Parte 2, Naughty Dog ha appena annunciato l'apertura di una pagina dedicata all'esclusiva PlayStation 4 su Art Station, sulla quale potete trovare una gran quantità di concept art create dagli artisti della software house.

Raggiungendo la pagina del sito dedicata al gioco è possibile trovare davvero tanti artwork che mostrano le varie ambientazioni che fanno fa sfondo all'avventura con protagonista Ellie, con qualche immagine dedicata anche agli altri personaggi e agli infetti che popolano alcune delle aree della mappa. Come fanno notare gli stessi sviluppatori sulla pagina Facebook ufficiale, il sito contiene alcune immagini che potrebbero includere spoiler per chi non ha ancora terminato il gioco almeno una volta e consigliamo quindi solo a chi è consapevole di questa cosa di visitare la pagina e scorrere tra le bellissime creazioni degli artisti di Naughty Dog.

Prima di lasciarvi al post Facebook con tutti i dettagli su come raggiungere la pagina Art Station del gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate una serie di trucchi e consigli per eliminare gli Shambler inThe Last of Us Parte 2.