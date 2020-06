The Last of Us Parte 2 in arrivo: canto e violenza nel nuovo spot TV

Dopo un percorso complesso, The Last of Us Parte 2 si appresta finalmente a prendere il proprio posto tra le esclusive PlayStation 4: al lancio del gioco mancano ormai poche settimane.

Per ingannare l'attesa, segnaliamo la trasmissione di un nuovo spot TV dedicato all'ultima fatica di Naughty Dog. Ad ospitarlo è stato il canale ESPN (Entertainment & Sports Programming Network), emittente televisiva statunitense che ha di recente accolto anche uno spot dedicato all'evento PS5, originariamente previsto per il 4 giugno, ma ora rimandato a data da destinarsi in seguito al protrarsi della complessa situazione statunitense.

Il breve filmato ha per protagonista Ellie, in un montaggio che alterna frammenti di violento combattimento a istantanee della ragazza mentre suona la chitarra. Ad avvolgere il tutto, il canto della giovane, che crea un'atmosfera surreale. L'inedito spot TV trasmesso su ESPN è stato registrato dalla community videoludica USA, che lo ha condiviso con resto del mondo: potete dunque visionarlo direttamente in apertura a questa news.



In attesa del 19 giugno, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un nuovo approfondimento dedicato al gioco. Prima della pubblicazione della recensione, il nostro Francesco Fossetti ha infatti avuto modo di raccontarvi il molti nuovi dettagli sul gameplay di The Last of Us Parte 2.