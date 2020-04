The Last of Us Parte 2: aspettando la data d'uscita, arriva la birra ufficiale!

Mentre l'esclusiva PlayStation 4 resta attualmente priva di una data di uscita e di una finestra di lancio, giunge un peculiare annuncio da parte di Boulevard Brewing Company e Naughty Dog.

Una partnership tra PlayStation e il birrificio con sede nel Missouri ha infatti portato sul mercato una birra dedicata a The Last of Us Parte 2. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, la dirigenza di Boulevard ha infatti ideato un particolare prodotto atto a celebrare il futuro ritorno di Ellie e Joel sulle scene videoludiche. Nello specifico, alla produzione Naughty Dog è stata dedicata una confezione da sei di una speciale Space Camper Cosmic IPA, plasmata grazie ad una miscela di luppoli dagli aromi "tropicali".



Come potete verificare direttamente in calce a questa news, la confezione del prodotto presenta sia il logo di The Last of Us Parte 2 sia l'ormai iconico tatuaggio di Ellie. La commercializzazione del prodotto è prevista esclusivamente entro il territorio degli Stati Uniti d'America. Sempre negli USA, a corredo dell'iniziativa, Boulevard ha inoltre indetto un concorso col quale è stata messa in palio una PlayStation 4 Pro.



Nel frattempo, Neil Druckmann ha recentemente ribadito di essere al lavoro per annunciare una nuova data di uscita di The Last of Us Parte 2 il prima possibile, mentre sono in corso rimborsi per i preordini di TLOU2 tramite PS Store.