The Last of Us Parte 2 si avvicina: al via i preload su PlayStation 4

La giornata di venerdì 12 giugno ha visto le testate videoludiche di tutto il mondo rendere pubblico il proprio giudizio sull'ultima, ambiziosa fatica di casa Naughty Dog.

Come ormai noto la critica internazionale ha riservato un'accoglienza trionfale a The Last of Us Parte 2, con un incredibile numero di recensioni che hanno attribuito alla nuova epopea di Ellie e Joel niente di meno di un perfect score. Ben presto, tuttavia, la palla passerà nelle mani dei videogiocatori, che potranno testare in prima persona ciò che il team di casa Sony ha preparato per la community PlayStation 4.

A ricordare l'avvicinarsi del fatidico 19 giugno, data di uscita del titolo, contribuisce l'attivazione dei preload di The Last of Us Parte 2. Si segnala infatti che a partire da questa sera, gli utenti che hanno acquistato la versione digitale del gioco possono procedere con il download del titolo. Secondo quanto riferito da Pushsquare, l'entità dello spazio richiesto per il gioco PS4 corrisponde a 78,52 GB, con il preload che dovrebbe coinvolgere la versione 1.02 di The Last of Us Parte 2. Ovviamente, il gioco risulterà comunque inaccessibile sino al giorno dell'uscita.



Qualora non l'abbiate ancora visionata, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate la nostra video recensione in 4K di The Last of Us Parte 2.