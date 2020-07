The Last of Us Parte 2: avvistato un simpatico cameo nelle prime fasi di gioco

Naughty Dog è ormai ampiamente nota per la sua tendenza ad inserire nei propri titoli un ampio numero di riferimenti ad altre opere, o omaggi a determinati personaggi. Ebbene, anche in The Last of Us Parte 2 non si sono smentiti.

Nelle primissime fasi di gioco, ad esempio, è possibile avvistare un simpatico cameo, piuttosto semplice da non notare, ma in verità alquanto palese. I dettagli su quest'ultimo, ovviamente, potrebbero costituire un'anticipazione sgradita, ma specifichiamo che l'NPC si trova nelle fasi iniziali del titolo e che il personaggio non ha particolare valore ai fini della trama di The Last of Us Parte 2. Valutate dunque di conseguenza se considerarlo uno spoiler o meno e se proseguire dunque con la lettura.

All'inizio dell'avventura di The Last of Us Parte 2, nei panni di Ellie è possibile circolare in maniera relativamente libera all'interno dell'insediamento di Jackson. Lungo la strada, un affettuoso cane ci verrà incontro, invitandoci a concedergli qualche carezza. Se prestate attenzione al suo proprietario, tuttavia, potreste notare un volto alquanto familiare. Come potete infatti verificare in calce a questa news, si tratta di nientemeno che di Gustavo Santaolalla, compositore della colonna sonora di The Last of Us Parte 2. L'uomo è persino accompagnato dal suo fedele banjo! Ve ne ne eravate accorti?