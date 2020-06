The Last of Us Parte 2 sul Canale Twitch di Everyeye: ne parliamo dalle 15:00

Scesa al di sotto dei venti giorni l'attesa per la pubblicazione di The Last of Us Parte 2, il gioco Naughty Dog torna ad essere protagonista sui canali di Everyeye.

A partire dalle ore 15:00 di oggi, lunedì 1 giugno, la nuova epopea di Ellie e Joel sarà la protagonista di una nuova chiacchierata in compagnia della Redazione. Un'occasione per ingannare le poche settimane che ancora separano il pubblico dalla possibilità di impugnare il controller ed immergersi in prima persona nel mondo di The Last of Us Parte 2. Come di consueto, l'appuntamento prenderà il via sul Canale Twitch di Everyeye: ad attendervi per un pomeriggio in compagnia troverete ovviamente il nostro Francesco Fossetti.



Ricordiamo inoltre che la recensione di The Last of Us Parte 2 sarà online sulle pagine di Everyeye a partire dal prossimo venerdì 12 giugno, data a partire dalla quale potrete scoprire la nostra opinione sull'ultima fatica di Naughty Dog. Il gioco sarà invece disponibile, in esclusiva per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, una settimana più tardi, a partire dunque dal 19 giugno. Per non farvi trovare impreparati al nuovo appuntamento, potete nel frattempo visionare un video riassuntivo degli eventi di The Last of Us, per ripercorrere i momenti principali del viaggio di Ellie e Joel.