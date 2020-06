The Last of Us Parte 2: come attivare la Modalità Foto

Avete visto un panorama mozzafiato nel corso della nuova avventura targata Naughty Dog e volete assolutamente catturare uno screenshot? Niente paura, poiché oggi vi spiegheremo come abilitare la Modalità Foto in The Last of Us Parte 2.

Esistono due modi attraverso i quali si può attivare la modalità fotografica presente nel gioco: tramite menu o combinazione di tasti. La prima è attiva di default e può essere richiamata in qualsiasi momento di gioco semplicemente premendo il tasto Options e selezionando la voce "Modalità Foto". La seconda va invece abilitata tramite spunta nelle impostazioni: aprite il menu, selezionate Opzioni e in Comandi dovreste trovare nella scheda Input la voce "Scorciatoia Modalità Foto". Quando la spunta su questa voce è attiva, basta premere contemporaneamente i due analogici (R3 + L3) in qualsiasi momento per fermare il tempo in game e avere la possibilità di scattare una foto.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come personalizzare la difficoltà in The Last of Us Parte 2. Se invece avete bisogno di consigli su come affrontare il gioco, non dimenticate di leggere la nostra guida per iniziare The Last of Us Parte 2, al cui interno trovate una serie di consigli senza alcun tipo di spoiler sulla trama.