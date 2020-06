The Last of Us Parte 2: come costruire un silenziatore

Agire furtivamente in The Last of Us Parte 2 può essere molto importante, soprattutto se si sta giocando ai livelli di difficoltà più alti. per evitare che i nemici ci sentano, entrare in possesso di un'arma silenziata può fare la differenza, quindi vi spiegheremo come sbloccare e costruire questo accessorio.

Innanzitutto è necessario acquisire il manuale dedicato all'albero delle abilità stealth, che si trova all'interno dell hotel Serevena. È praticamente impossibile perdersi questo manuale, che si trova su un mobile di una delle stanze da letto per le quali dovrete passare per avanzare nella storia. Dopo aver letto il manuale, vi verrà data la possibilità di sbloccare delle nuove abilità, tra le quali una dedicata al silenziatore e un'altra al suo potenziamento. Se avete acquisito correttamente l'abilità, d'ora in poi potrete costruire con i materiali per il crafting un silenziatore, il quale permette di sparare solo pochi colpi prima di rompersi. L'interfaccia mostra il numero di proiettili che un silenziatore può sparare e se volete aumentare questo numero non dovete far altro che potenziare ulteriormente Ellie con le abilità del ramo stealth.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come trovare la prima fondina per armi di Ellie in The Last of Us Parte 2.