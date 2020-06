The Last of Us Parte 2: come personalizzare la difficoltà

Se avete iniziato da poco The Last of Us Parte 2 e la difficoltà selezionata non vi soddisfa completamente, sappiate che è possibile modificare numerosi parametri per adattarla perfettamente alle vostre esigenze.

Tutto ciò che dovete fare per modificare uno dei numerosi parametri legati al livello di sfida del titolo Naughty Dog è entrare nel menu delle Opzioni direttamente dal gioco (non si può fare dal menu principale), selezionare la voce Difficoltà e modificare a proprio piacimento le varie voci.

Ecco tutti i parametri che si possono cambiare:

Sfida: permette di modificare in maniera generica il livello di difficoltà

permette di modificare in maniera generica il livello di difficoltà Giocatore: questo valore rende Ellie più resistente agli attacchi nemici e attiva dei checkpoint aggiuntivi nel corso degli scontri

questo valore rende Ellie più resistente agli attacchi nemici e attiva dei checkpoint aggiuntivi nel corso degli scontri Nemici: in base al valore di questa voce, i nemici saranno più o meno veloci e aggressivi

in base al valore di questa voce, i nemici saranno più o meno veloci e aggressivi Alleati: maggiore è questo valore, più frequenti saranno le eliminazioni effettuate dai compagni gestiti dall'intelligenza artificiale

maggiore è questo valore, più frequenti saranno le eliminazioni effettuate dai compagni gestiti dall'intelligenza artificiale Furtività: più è basso questo valore, più i nemici faranno fatica a vedervi; da questa voce dipende anche la distanza minima necessaria ad agganciare un nemico per un'eliminazione silenziosa

più è basso questo valore, più i nemici faranno fatica a vedervi; da questa voce dipende anche la distanza minima necessaria ad agganciare un nemico per un'eliminazione silenziosa Risorse: da questo parametro dipende la quantità di risorse che si possono trovare in giro per il mondo di gioco

Il livello di personalizzazione è incredibilmente alto e grazie a questo menu potreste ad esempio giocare alla difficoltà massima aumentando a dismisura la quantità di proiettili che si possono recuperare nelle fasi d'esplorazione.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida con i consigli per iniziare a giocare The Last of Us Parte 2, rigorosamente priva di spoiler.