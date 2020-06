The Last of Us Parte 2: come sbloccare i bonus del pre-order

Se avete appena messo le mani sulla vostra copia fisica o digitale di The Last of Us Parte 2, ecco tutti i passaggi da seguire per abilitare in gioco tutti i bonus del pre-order, che danno alla giovane Ellie una marcia in più nelle prime fasi dell'avventura.

Prima di poter abilitare questi contenuti extra nel gioco, è necessario prima riscattare il codice ricevuto via mail da tutti coloro i quali hanno acquistato la versione fisica del gioco. Chi ha invece prenotato il titolo Naughty Dog sul PlayStation Store non deve attivare alcun codice, poiché i bonus vengono automaticamente aggiunti all'account che ha effettuato la transazione. Una volta associato il bonus pre-order al profilo, non bisogna far altro che avviare il gioco e, immediatamente dopo la schermata di selezione della difficoltà, vi ritroverete di fronte ad un menu che chiede all'utente se applicare o meno i bonus pre-ordine: assicuratevi di selezionare si e cliccate su "Avvia" per far partire la storia con i contenuti attivi.

Per chi non lo sapesse, i bonus del pre-order consistono in un potenziamento per il caricatore della pistola semiautomatica e un manuale di addestramento Creazione, i quali verranno automaticamente aggiunti all'inventario della protagonista.

Avete già visto il nuovo spot 4K di The Last of Us Parte 2, pubblicato in occasione del lancio?