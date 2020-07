The Last Of Us Parte 2: come trovare l'anello intagliato

The Last Of Us Parte 2 è pieno di collezionabili e segreti da scoprire, tra figurine dei supereroi, vecchie monete e messaggi lasciati da altri sopravvissuti. Vi sono poi degli oggetti unici, il cui ritrovamento è legato allo sblocco di uno specifico trofeo.

Il primo di questi misteriosi segreti è il cosiddetto anello intagliato: su di esso è possibile leggere la scritta Sic Parvis Magna, un chiaro riferimento all’anello indossato da Nathan Drake nella serie di Uncharted (sviluppata anch’essa da Naughty Dog, gli autori di The Last Of Us). Per trovare questo collezionabile dovrete dirigervi all’interno della banca di Seattle, durante il giorno 1 dell’avventura di Ellie. Una volta all’interno, entrate nella stanza del caveau e controllate all’interno delle cassette di sicurezza aperte sulle pareti: in una di esse troverete l’anello intagliato.



Oltre a sbloccare il trofeo Da umili origini verso grandi imprese, ritrovare l’anello è fondamentale per il completamento di Archivista, che vi richiede di trovare tutti i collezionabili e le voci del diario del gioco. Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida con i trucchi e i consigli da sapere prima di iniziare The Last of Us Parte 2, senza spoiler sulla trama. Inoltre, non dimenticate di controllare come trovare il codice per la cassaforte della banca.