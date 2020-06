The Last of Us Parte 2: come trovare il codice della cassaforte nella banca

Nelle prime ore di gioco di The Last of Us Parte 2 è possibile muoversi liberamente per un'area molto grande e ricca di segreti che rischiano di essere ignorati senza la dovuta attenzione.

Tra questi c'è anche la banca di Seattle, situata nella parte più bassa della mappa. Facendo irruzione in questo edificio, popolato da runner e clicker che vanno eliminati per poter procedere, vi ritroverete di fronte ad un caveau protetto da una combinazione. Per trovare il codice non dovete far altro che esaminare il borsello che si trova a terra, in prossimità dell'entrata della stessa stanza della cassaforte. All'interno dell'oggetto si trova una lettera con su scritto il codice utile ad aprire la grossa porta di metallo: 60-23-06. Prima di procedere all'apertura del vault non dimenticate anche di analizzare il cadavere della guardia lì vicino, poiché nasconde un utilissimo fucile a pompa che vi farà comodo negli scontri più movimentati.

