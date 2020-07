The Last Of Us Parte 2: come trovare il codice della cassaforte del Tribunale

Il tribunale cittadino è uno degli edifici più imponenti della downtown di Seattle, visitabile nel giorno 1 del viaggio di Ellie in The Last Of Us Parte 2. Al suo interno è possibile trovare una cassaforte ricca di oggetti utili per proseguire la vostra avventura.

Per trovarla dovrete entrare nel tribunale attraverso la finestra raggiungibile salendo sulla barricata all’incrocio di Madison Street con la 6th Avenue. Sbarazzatevi degli infetti che infestano le sale del tribunale e proseguite prendendo le scale. Giungerete così in una zona piuttosto buia: attraversatela ed entrate nella stanza che si trova sulla sinistra subito dopo gli ascensori (per farlo dovrete rompere una finestra, poiché la porta è chiusa dall’interno). Qui troverete sia la cassaforte, sotto una delle scrivanie, sia la combinazione per aprirla: quest’ultima è reperibile osservando la lavagna che si trova vicino al cadavere con il machete, oppure leggendo un documento che spunta da un cassetto. In ogni caso il codice è il seguente: 86-07-22.

All’interno della cassaforte troverete, oltre ad alcune scorte utili per la fabbricazione di kit medici e altri oggetti di sopravvivenza, parti per la modifica delle armi e pillole da spendere per potenziare le abilità di Ellie. Inoltre, prima di lasciare la stanza ricordatevi di recuperare il machete dal cadavere del soldato FEDRA, poiché così facendo potrete raccogliere anche il documento che cadrà a terra, necessario al fine di completare la raccolta dei collezionabili.

