The Last of Us Parte 2: come trovare la combinazione della cassaforte nel supermarket

Nel corso della storia di The Last of Us Parte 2 vi troverete spesso e volentieri di fronte a casseforti chiuse il cui codice va recuperato seguendo gli indizi sparsi dagli sviluppatori nei paraggi. Il primo di questi contenitori di loot è situato in un supermarket abbandonato.

Leggendo la nota poco a destra rispetto alla cassaforte, vi renderete conto che la combinazione utile ad aprirla corrisponde al mese e all'anno in cui è stato un cane ad essere eletto "impiegato del mese". Per comprendere quale sia la data da utilizzare per aprire la cassaforte dovete quindi uscire dalla stanza e osservare attentamente la bacheca con tutte le foto degli impiegati del mese (potete vedere uno screenshot qui sotto), sulla quale è presente anche lo scatto dell'animale con la dicitura "July 2013": questo significa che per aprire la cassaforte bisogna immettere la combinazione 07-20-13. All'interno del contenitore troverete diversi materiali utili per il potenziamento della protagonista.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida con i trucchi e i consigli da sapere prima di iniziare The Last of Us Parte 2, privi di alcuno spoiler sulla trama. Non dimenticate inoltre che la difficoltà di The Last of Us Parte 2 è personalizzabile in ogni suo aspetto.