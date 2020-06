The Last of Us Parte 2: come trovare la prima fondina per armi di Ellie

Se non volete continuamente interrompere gli scontri con i nemici per cambiare arma in The Last of Us Parte 2, allora non potete non seguire la nostra guida per trovare la prima delle duefondine per armi di Ellie.

Questo importante pezzo d'equipaggiamento si può recuperare nel corso delle prime ore di gioco, per la precisione quando Dina ed Ellie raggiungono Seattle e possono liberamente esplorare la mappa. Il vostro obiettivo è entrare nel negozio di animali Barko, la cui porta è però chiusa a chiave. Per trovare la chiave dovrete recarvi nella caffetteria a nord della mappa: la chiave è nascosta nel bagno, dove ad aspettarvi c'è anche un pericoloso runner. Recuperate l'oggetto e recatevi al negozio di animali per aprire la porta e procedere all'esplorazione delle poche stanze che lo compongono, così da trovare la fondina e qualche oggetto per i potenziamenti della protagonista. Se avete problemi a trovare questi luoghi sulla mappa, date un'occhiata all'immagine qui sotto, sulla quale abbiamo indicato i punti in cui trovare ciascun oggetto.

Va precisato che la fondina può essere per armi lunghe o corte in base all'inventario di Ellie al momento della raccolta. Se non avete ancora trovato il fucile a pompa, nel negozio recupererete la fondina per pistole, in caso contrario troverete quella per armi lunghe.

Grazie alla fondina per armi potrete cambiare tra due diverse armi della stessa tipologia con la semplice pressione di un tasto. A proposito di armi, vi ricordiamo che in questa parte del gioco è presente un'area nascosta in cui raccogliere il fucile a pompa. Se volete raccogliere questa potente arma, non dimenticate di leggere la nostra guida su come aprire la cassaforte della banca in The Last Of Us Parte 2.